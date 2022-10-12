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Son dakika: Volkan Demirel ile çıkışa geçen Hatayspor'a transfer yasağı şoku!

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Transfer Yasağı
Son dakika: Volkan Demirel ile çıkışa geçen Hatayspora transfer yasağı şoku
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 10:18

Volkan Demirel ile iki maçını da kazanarak çıkışa geçen Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber! Eski oyuncusunun 30 bin euroluk alacağını ödemeyen Güney ekibine transfer yasağı geldiği belirtildi.

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Sezona Serkan Özbalta ile başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından göreve Volkan Demirel'i getiren Hatayspor'da transfer yasağı şoku yaşanıyor.

Volkan Demirel önderliğinde iki maçını da kazanarak çıkışa geçen Güney ekibine FIFA'dan transfer yasağı geldiği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre 2020/21 sezonunda Braga'dan kiralık olarak Hatayspor forması giyen Pablo Santos'un alacağı ödenmediğiiçin kulübe 3 dönem transfer tescil yasağı geldi. Şaşırtıcı olan ise borcun miktarı.

Faiziyle 32 bin 38 Euro

Söz konusu sezonda Hatay adına 36 maça çıkan ve 1 gol atan Brezilyalı oyuncunun avukatı Jose Rebelo da Silva, 1 Haziran 2021 itibariyle 30 bin Euro'luk ödemenin yapılmadığını ve kararın önceki gün FIFA Disiplin Kurulu tarafından alındığını belirtti. Silva, FIFA'nın 5 bin Euro'luk cezasının yanı sıra faiziyle birlikte kulübün borcunun 32 bin 38 Euro olduğunu ifade etti.

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Dosya Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldı

Transfer yasağına dair dosyanın FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıldığı vurgulanırken, konuyla ilgili resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Son dakika: Volkan Demirel ile çıkışa geçen Hatayspora transfer yasağı şoku

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Transfer Yasağı

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