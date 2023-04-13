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Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt’un takım arkadaşı Julia Ituma (19) Üsküdar’da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Julia Ituma’nın otelin 6’ncı kattaki odasından aşağı atlayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken; Ituma'nın oda arkadaşı Julia Varela'nın uyuduğu için hiçbir şey duymadığı ve polisler tarafından uyandırıldığı ifade edildi.

Büyük bir şokla sabaha uyanan Novara takımı bugün saat 16:20'de İstanbul'dan ayrılacak.

ECZACIBAŞI MAÇINDA OYNADI

Ebrar Karakurt’un da forma giydiği İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali’nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara’yı 3-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

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OTELİN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu’nun yanındaki otelde konakladı. Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Ituma’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma’nın otelin 6’ncı katında kaldığı öğrenildi.

GERİYE AYAKKABILARI KALDI

Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma’nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma’nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

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EBRAR KARAKURT BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Ituma’nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt ’un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma’nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Julia Ituma’nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma’nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ituma’nın koridorda bir süre yere oturduktan sonra odasına girdiği görülüyor.

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TAKIM ARKADAŞLARI OTELDEN AYRILDI

Ituma’nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt ’un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma’nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. Bu arada İtalyan takımı saat 13.00 sıralarında otelden ayrıldı. Voleybolcuların oldukça üzgün olduğu görüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Julia Ituma’nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ituma’nın ölü muayene işlemleri yapıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. Gelecek rapor sonucunda kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

SPOR DÜNYASINI SARSAN ÖLÜM

İtalyan Erkek Milli voleybol Takımı'nın eski koçu olan Mauro Berruto da Twitter'dan Ituma için bir taziye mesajı yayınladı. Berruto, "Igor Novara'dan18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın trajik ölümü beni şok etti. Aileye, kulübe ve tüm büyük İtalyan voleybol camiasına taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

JULIA ITUMA KİMDİR?

Ituma, Club Italia'dan ayrıldıktan sonra katıldığı Novara takımıyla ilk sezonundaydı ve İtalyan voleybolunun en dikkat çeken yıldız adaylarından biriydi.

Milano'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ituma, 1.92 cm boyunda, güçlü fiziğiyle geleceğin yıldızlarından biri olarak görülüyordu.

Genç takımla Eyof ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.