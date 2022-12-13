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Son Dakika: Vitor Pereira imzayı attı, yeni takımı açıklandı

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#Vitor Pereira#Flamengo#Brezilya
Son Dakika: Vitor Pereira imzayı attı, yeni takımı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 16:20

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, Vitor Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Flamengo, Vitor Pereira ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski hocası son olarak yine Brezilya'da Corinthians'ı çalıştırıyordu. Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada Portekizli teknik adam için 1 yıllık sözleşme yapıldığı bilgisine yer verildi.

Corinthians Başkanı Duilio, Atletico Mineiro mağlubiyetinin ardından Vitor Pereira ile sözleşme uzatmayacaklarını açıklamıştı. Pereira, Corinthians ile çıktığı 64 maçta 27 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

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#Vitor Pereira#Flamengo#Brezilya

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