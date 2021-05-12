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EURO2020
Haber Giriş: 12.05.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Son dakika: Virgil Van Dijk, EURO 2020'de yok

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Son dakika: Virgil Van Dijk, EURO 2020'de yok

Liverpool'un yıldız stoperi Virgil Van Dijk, EURO 2020'de Hollanda kadrosunda olmayacağını açıkladı.

Liverpool'un resmi yayın kanallarına açıklama yapan 29 yaşındaki stoper, sakatlık dönüşü EURO 2020'ye katılmanın fiziksel olarak kendisi için riskli olabileceğini söyledi.

Van Dijk konuyla ilgili; "Fiziksel olarak bunun doğru bir karar olmadığını hissediyorum." dedi.

Uzun süreli sakatlığının ardından rehabilitasyon ve saha adaptasyon çalışmalarına başlayan Van Dijk'ın hedefi, yeni sezona tam anlamıyla hazır olmak.

Son dakika: Virgil Van Dijk, EURO 2020de yok

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