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Son Dakika: Vincenzo Montella ile EURO2024 bileti kaptık, akıllara Murat Sancak'ın 2 yıl önceki Stefan Kuntz açıklaması geldi...

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#Murat Sancak#Montella#Stefan Kuntz
Son Dakika: Vincenzo Montella ile EURO2024 bileti kaptık, akıllara Murat Sancakın 2 yıl önceki Stefan Kuntz açıklaması geldi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 10:27

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Böylece milli takım tarihinde ilk defa yabancı bir teknik direktörle Avrupa Şampiyonası biletini almış olduk. Bu tarihi zaferin ardından akıllara Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın 2021 yılında verdiği demeç geldi.

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A Milli Futbol Takımımızın, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde EURO2024 biletini garantilemesinin ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'ın 2021 yılında yaptığı açıklama akıllara geldi.

Murat Sancak, 21 Eylül 2021 tarihinde 3-3 sona eren Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine Stefan Kuntz'un getirilmesini eleştirmiş ve Alman çalıştırıcının doğru profil olmadığını savunmuştu.

2 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ

O dönem Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getiren Sancak, "Türkiye'de getirebileceğimiz hoca bulamadık. Milli takıma getirilen hocaya bak, Montella çok çok daha kariyerli bir hoca. biz kalmaya geldik, hemen düşmeye gelmedik." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu açıklamadan iki yol sonra; A Milli Takımımızın, arka arkaya alınan başarısız sonuçlar sebebiyle görevine son verilen Stefan Kuntz'un yerine takımın başına getirilen Vincenco Montella yönetiminde EURO2024 vizesini garantilemesi sosyal medyada gündem oldu.

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#Murat Sancak#Montella#Stefan Kuntz

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