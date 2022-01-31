Son dakika: Vedat Muriqi resmen Mallorca'da!

Fenerbahçe ile de anılan Vedat Muriqi, Lazio'dan La Liga ekibi Real Mallorca'ya kiralandı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Kosovalı Vedat Muriqi, Lazio’da tüm kulvarlarda çıktığı toplam 49 maçta 2 gol atabildi.
✍️ Real Mallorca, Vedat Muriqi transferini bu videoyla duyurdu. 📽️pic.twitter.com/oIdYT3NB45
✍️ Real Mallorca, Vedat Muriqi transferini bu videoyla duyurdu. 📽️pic.twitter.com/oIdYT3NB45— Spor Arena (@sporarena) January 31, 2022