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Son dakika: Vedat Muriqi resmen Mallorca'da!

#Transfer#Vedat Muriqi#Mallorca
Son dakika: Vedat Muriqi resmen Mallorcada

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca, Vedat Muriqi'yi renklerine kattığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe ile de anılan Vedat Muriqi, Lazio'dan La Liga ekibi Real Mallorca'ya kiralandı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcünün sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Kosovalı Vedat Muriqi, Lazio’da tüm kulvarlarda çıktığı toplam 49 maçta 2 gol atabildi.

 

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#Transfer#Vedat Muriqi#Mallorca

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