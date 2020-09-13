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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Vedat Muriqi resmen Lazio'da!

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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Vedat Muriqi transferini resmen açıkladı.

İtalya Serie A temsilcisi Lazio, sosyal medya hesabından Vedat Muriç’in fotoğrafını paylaşarak transferi resmen açıkladı.

Fenerbahçe’den İtalya ekibi Lazio’ya transfer olan Vedat Muriç, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden kalkan uçakla Roma’ya gitti.

İtalyan ekip, Vedat Muriç’in Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.

Son Dakika | Vedat Muriqi resmen Lazioda

Son Dakika | Vedat Muriqi resmen Lazioda

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