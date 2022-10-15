Son dakika: Vanspor'da Batuhan Karadeniz'in sözleşmesi feshedildi

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Sezon başında Batuhan Karadeniz ile 1 yıllık sözleşme imzalayan TFF 2. Lig ekibi Vanspor FK oyuncuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını giyen Batuhan Karadeniz'in son durağı Vanspor FK olmuştu.