Son Dakika: Utku Yuvakuran resmen Fatih Karagümrük'te!

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagürmük, Beşiktaş forması giyen genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiraladığını resmen açıkladı.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN AÇIKLAMASI

Hoş geldin Utku Yuvakuran.

2 Kasım 1997 doğumlu, Pendikspor altyapısı’nda futbol hayatına başlayıp, 2014 yılında Beylerbeyispor ile profesyonel olan Utku, 2017 yılında Beşiktaş’a transfer oldu. U-19 ve U-20 yaş kategorilerinde 2 kez milli formayı giyen Utku, 1.92 boyundadır.

İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Utku Yuvakuran’a Karagümrük forması altında başarılar dileriz.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcularımızdan Utku Yuvakuran, 2021-22 sezonunun sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük’e geçici transfer olmuştur.



Utku Yuvakuran’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK