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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'dan transferde Bakasetas hamlesi!
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 01:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'dan transferde Bakasetas hamlesi!

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Son Dakika | Trabzonspor'dan transferde Bakasetas hamlesi!
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Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas'ın transferi için Trabzonspor ile anlaştığı iddia edildi.

Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas transferinde mutlu sona yaklaştığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor Bakasetas için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Ayrıca bordo-mavililerin Yunan 10 numara ile de el sıkıştığı kaydedildi.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 7 gol 2 asist üretti.

Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.

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