Son Dakika | Trabzonspor'dan transferde Bakasetas hamlesi!

Trabzonspor'un Anastasios Bakasetas transferinde mutlu sona yaklaştığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor Bakasetas için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Ayrıca bordo-mavililerin Yunan 10 numara ile de el sıkıştığı kaydedildi.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 7 gol 2 asist üretti.

Alanyaspor Yunan oyuncuyu AEK'ten 2019 yılında 750 bin euroya kadrosuna katmıştı.