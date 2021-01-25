Son Dakika | Trabzonspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir.

PEREIRA'YA HEDİYELİ VEDA

Trabzonspor, sözleşmesi feshedilen Pereira’ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı formayı ve eşi Natacha Esmail için Trabzon’a özgü telkâri hediye etti.

Konuyla ilgili açıklama da şöyle:

Takımımızda 3,5 yıldır futbol oynayan ve son dönemde kaptanlık görevini üstlenen Joao Pereira ile karşılıklı olarak sonlandırılan sözleşmenin ardından kendisine teşekkür plaketi verildi.

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu plaket takdiminin ardından yaptığı konuşmada, “Kulübümüze verdiğin hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Saha içinde ve saha dışındaki duruşunla, futbolcularımıza örnek oldun. Tüm emeklerin için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Sağıroğlu, Pereira’ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı formamız ve eşi Natacha Esmail için Trabzon’a özgü telkâri hediye etti.

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