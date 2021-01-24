Son Dakika | Mostafa Mohamed cephesinden Galatasaray ve transfer açıklaması! 'Anlaşma yok'

Spor Arena - Ertan Ali UYAR | Galatasaray'da Fatih Terim'lin listesindeki forvet adaylarından biri olan Mostafa Mohamed konusunda üst üste gelişmeler yaşandı.

Mısır basını, Galatasaray ile Zamalek'in Mohamed transferinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ayrıca sarı-kırmızılıların, Mısırlı oyuncuyu 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna katacağı ve transfer için Zamalek'e 2 milyon dolar ödeyeceği iddia edildi.

'ANLAŞMA YOK' AÇIKLAMASI

Mısır basınında çıkan haberlerin ardından Mohamed cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Galatasaray ile Zamalek arasında henüz bir anlaşmanın olmadığı ve yakın zamanda olumlu bir gelişmenin yaşanmadığı bildirildi.

SAINT-ETIENNE İLE ANLAŞAMADI

Saint-Etienne, 2020-2021 kış sezonunda Mustafa Mohamed'in transferi konusunu Zamalek kulübü ile görüşmek üzere Aralık 2020’de Kahire'ye bir heyet göndermişti. Zamalek yönetimi 16 Ocak’ta yazılı bir açıklama yaparak, Saint-Etienne kulübü ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

Mısırlı genç futbolcu Mustafa Mohamed, 28 Kasım 1997 tarihinde Kahire’de doğdu. Futbol kariyerine 13 yaşındayken Dina Farms takımıyla başladı. Ardından Wadi Digle takımında oynadı. Genç futbolcu 2015 yılında henüz 18 yaşına yeni girmişken Mısır’ın iki büyük kulübünden birisi olan Zamalek’in gençleri arasına girdi.

Genç futbolcu Mohamed, Zamalek kulübünde 5 maçta oynadı. 2016-2017 sezonunda Ed-Dahiliye (İçişleri Bakanlığı) takımında forma giydiği 17 maçta 4 gol kaydederken, bir sonraki sezonda ise Tanta FC takımında oynadığı 23 maçta 6 gol attı.

Ayak çapraz bağlarındaki sorundan dolayı kariyerine bir müddet ara veren futbolcu, 2018-2019 sezonunda El-Ceyş (Ordu) takımında transfer oldu. Sahaya çıktığı 29 maçta 12 gol atarak tekrar Zamalek’in dikkatini çekmeyi başardı ve eski kulübüne geri döndü.

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