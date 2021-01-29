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GeriFutbol Son Dakika | Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti!
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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti!

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Son Dakika | Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti!
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Premier Lig ekibi West Bromwich'e transfer olmak için İngiltere'ye yola çıkan Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti.

West Bromwich Albion ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye giden Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Diagne, ''Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Şimdilik görüşmek üzere. Galibiyet için tebrikler'' sözlerini kullandı.

WBA için sağlık kontrollerinden geçen Diagne, kısa bir süre içinde İngiliz ekibiyle resmi sözleşme imzalayacak.

Son Dakika | Mbaye Diagne, Galatasaraya veda etti

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