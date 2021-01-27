Son Dakika | Galatasaray'ın transfer gözdesi Mostafa Mohamed'den açıklama!
Galatasaray'ın forvet transferi için listesinin ilk sırasında yer alan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve kulübü Zamalek'e tepki gösterdi.
Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 23 yaşındaki forvet Mostafa Mohamed'in açıklaması şu şekilde:
"Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken..."
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