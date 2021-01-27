Son Dakika | Galatasaray'ın transfer gözdesi Mostafa Mohamed'den açıklama!

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği 23 yaşındaki forvet Mostafa Mohamed'in açıklaması şu şekilde:

"Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor bilmiyorum, özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken..."

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