Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne, West Bromwich'e transfer oldu!
Galatasaray, Senegalli forvet Mbaye Diagne için Premier Lig ekibi West Bromwich ile her konuda anlaştı.
Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin satılması konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Diagne'nin sabah saatlerinde Galatasaray'ın sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Diagne işlemler tamamlanınca İngiltere'ye gidecek ve yeni kulübüne imzayı atacak. Bu transferi Galatasaray Yönetimi de doğruladı.
AYRILIK SONRASI HARCAMA LİMİTLERİ...
Diagne'nin ayrılığı sonrası Galatasaray harcama limitinde artış yakalamış olacak.
Sarı Kırmızılı ekipte giden isimlerin netleşmesi sonrası gelecek isimler konusunda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle