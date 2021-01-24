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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku!
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku!

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Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku!
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Süper Lig'in 21. haftasında bugün saat 16:00'da Galatasaray'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir ile futbolcu Mustafa Eskihellaç sakatlandı. İki oyuncu da uzun süre forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Hakan Ayaz, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ile ilgili son durumu aktardı.

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Karşılaşma için geri sayım
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşma için geri sayım!

Hatayspor maçında sakatlanan Ertaç Özbir ve Mustafa Eskihellaç ile ilgili bilgi veren Ayaz, “Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.

Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç’ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi.

 

Son Dakika | Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyasporda sakatlık şoku

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