Yeni Malatyaspor 0-1 Galatasaray (Maçın özeti ve golü)
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray, oldukça zorlandığı maçta galibiyete 88. dakikada Ryan Babel'in attığı golle ulaştı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 39'a çıkarttı. Yeni Malatyaspor ise 27 puanda kaldı.
Yeni Malatya Stadı'nın bozuk zemini dikkat çekerken Galatasaray'da Sofiane Feghouli, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
59. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake'nin ortasıyla buluşan Umut Bulut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Karim Hafez'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı
gitti.
88. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlarla buluştu:
0-1
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake (Dk. 90 3 Doğukan Emeksiz), Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah (Dk. 79 Zeki Yavru), Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. Tetteh), Adem Büyük (Dk. 79 Ahmet Ildız), Umut Bulut Dk. 90 1 Lukoki)
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 85 Luyindama), Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu), Emre Akbaba (Dk. 85 Ömer Bayram) Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Sekidika), Babel
Gol: Dk. 80 Babel (Galatasaray)
Sarı kartlar: 65 Tetteh, Dk. 89 Chebake, 90 1 Ahmet Ildız (Yeni
Malatyaspor), Dk. 81 Taylan Antalyalı, Dk. 90 Babel (Galatasaray)
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