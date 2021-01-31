Son Dakika | Galatasaray, Gedson Fernandes transferini KAP'A bildirdi!
Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
F.BAHÇE'YE GOL ATMIŞTI
Gedson Fernandes, 14 Ağustos 2018'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten maçta Fenerbahçe'ye gol atarak dikkat çekmişti.
Harika bir maç çıkaran Gedson, Türk futbolseverler tarafından da büyük beğeni kazanmıştı.
Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı
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