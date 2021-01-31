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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 17:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan voleybol derbisini izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç sonu İrfan Can Kahveci transferi hakkında konuştu.

Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferi hakkında gelen sorulara ''İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir'le görüşmelere devam ediyoruz.'' şeklinde yanıt verdi.

Son Dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması

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