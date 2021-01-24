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GeriFutbol Son Dakika | Brezilya kulübü Palmas'ın uçağı düştü! Başkan ve 4 futbolcu hayatını kaybetti
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 19:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Brezilya kulübü Palmas'ın uçağı düştü! Başkan ve 4 futbolcu hayatını kaybetti

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Son Dakika | Brezilya kulübü Palmas'ın uçağı düştü! Başkan ve 4 futbolcu hayatını kaybetti
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Brezilya Serie D takımlarından Palmas'ın başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan özel uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Kazada kurtulan olmadığı belirtildi.

Brezilya Serie D takımı Palmas Futebol e Regatas takımının başkanını ve 4 futbolcusunu taşıyan uçak düştü.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Palmas Kulübü Başkanı Lucas Meira, futbolcular Lucas Praxedes, Guilherme Noe, Ranule ve Marcus Molinari hayatını kaybetti.

Detaylar birazdan...

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