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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!
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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 00:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!

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Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!
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Beşiktaş'ın Everton'dan kiraladığı milli golcü Cenk Tosun, İstanbul'a geldi.

Cenk'i taşıyan özel uçağın gece yarısı Atatürk Havalimanı'na indi. Cenk Tosun yaptığı ilk açıklamada; "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a ilk geldiğim zamanda olduğu gibi heyecanlıyım. Yuvama döndüm çok mutluyum. Bir an evvel takıma katılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Yüzde 100'ümü vereceğimden herkes emin olsun." sözlerini kullandı.

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Son Dakika | Beşiktaşın yeni transferi Cenk Tosun İstanbulda

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