Son Dakika | Beşiktaş'ın yeni transferi Cenk Tosun İstanbul'da!

Cenk'i taşıyan özel uçağın gece yarısı Atatürk Havalimanı'na indi. Cenk Tosun yaptığı ilk açıklamada; "Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a ilk geldiğim zamanda olduğu gibi heyecanlıyım. Yuvama döndüm çok mutluyum. Bir an evvel takıma katılıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Yüzde 100'ümü vereceğimden herkes emin olsun." sözlerini kullandı.

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