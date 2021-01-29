Son Dakika | Başakşehir'de Okan Buruk ayrılığı sonrası yenik teknik direktör kim olacak? Aykut Kocaman, Tayfun Korkut...

Medipol Başakşehir, sürpriz bir kararla Okan Buruk'la yollarını ayırdığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler takımın emanet edileceği isme çevrildi.

Başakşehir Futbol Kulübü resmi açıklamada, "Futbol takımımızın 2019-2020 sezonu başından bu yana teknik direktörlüğünü yapan ve Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.

ADAYLAR NETLEŞTİ



2019-2020 sezonunda 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 yenilgi ve 69 puanla Başakşehir'i şampiyonluğa taşıyan Buruk'la yol ayrımına gidilmesiyle birlikte Başakşehir'de teknik direktör için adaylar netleşti.

İstanbul ekibi, şu an boşta olan Aykut Kocaman, Tayfun Korkut, Tamer Tuna gibi isimleri gündeminde tutuyor.

KOCAMAN 'TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Aykut Kocaman, Konyaspor'la yaşadığı ayrılığın ardından adının farklı takımlarla anılması üzerine, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" demişti.

AVRUPA'DA 16 MAÇTA 6 GALİBİYET

Bu sezon şu ana kadar ligde aradığını bulamayan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada yer alıyordu... Turuncu lacivertliler, Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı. Başakşehir, kulübe tarihinde tek şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını paylaştığı bu video ile duyurdu.







