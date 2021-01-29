Son Dakika | Başakşehir'de Aykut Kocaman sesleri! Prensip anlaşması...

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayrılan Başakşehir, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardı.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

'TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM' DEMİŞTİ

Aykut Kocaman, Konyaspor'la yaşadığı ayrılığın ardından adının farklı takımlarla anılması üzerine, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" demişti

Bu sezon şu ana kadar ligde aradığını bulamayan Başakşehir, 24 puanla 15. sırada yer alıyordu... Turuncu lacivertliler, Buruk'un teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı. Başakşehir, kulübe tarihinde tek şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrıldığını paylaştığı bu video ile duyurdu.