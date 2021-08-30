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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Umut Meraş resmen Beşiktaş'ta! Maliyeti belli oldu...

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Son Dakika: Umut Meraş resmen Beşiktaş'ta! Maliyeti belli oldu...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Umut Meraş ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Milli sol bek, 1.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında siyah beyazlı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı 1.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Siyah beyazlı ekip, milli sol bek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü  ile anlaşmaya varılmıştır.  Le Havre Athletic Club Football K ulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. 

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere  üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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