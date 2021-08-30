Son Dakika: Umut Meraş resmen Beşiktaş'ta! Maliyeti belli oldu...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Umut Meraş ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Milli sol bek, 1.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında siyah beyazlı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı 1.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Siyah beyazlı ekip, milli sol bek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football K ulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
💪 Beşiktaş’a Hoş Geldin Umut Meraş#RotaBelli 📍 pic.twitter.com/A9aPeNNULi— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 30, 2021