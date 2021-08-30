Son Dakika: Umut Meraş resmen Beşiktaş'ta! Maliyeti belli oldu...

Beşiktaş, Le Havre forması giyen Umut Meraş'ı 1.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Siyah beyazlı ekip, milli sol bek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football K ulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.