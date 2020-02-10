Son dakika | Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek dönemi sona erdi!

Ümraniyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Başkan Tarık Aksar ve teknik direktör Ahmet Taşyürek ile yapılan toplantı neticesinde yolların ayrılması konusunda hem fikir kalındığı belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ahmet Taşyürek kişiliği ile Türk futbol camiasının saygısını kazanmış, Ümraniyespor'a büyük başarılar katmış, kulüp tarihine ismini yazdırmış bir spor adamı olmuştur. Hocamıza bugüne kadar kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON KUPADA ÖNCE FENERBAHÇE, ARDINDAN TRABZONSPOR'U ELEMİŞLERDİ!

Ziraat Türkiye Kupası'na geçtiğimiz sezon damga vuran Ümraniyespor, Son 16 turunda Fenerbahçe'yi hem içerde hem de Kadıköy'de devirmiş, ardından çeyrek finalde Trabzonspor ile Trabzon'da 0-0 berabere kaldıktan sonra İstanbul'da 3-1 kazanıp adını yarı finale yazdırmıştı.

Yarı finalde Akhisarspor'a diş geçiremeseler de adlarından oldukça söz ettirmişlerdi.

Bu sezon ise 3. turda Karacabey Belediyesi'ne kaybedip kupaya erken veda ettiler. TFF 1. Lig'de ise oynadıkları son 6 maçın 5'ini kaybetmişlerdi.

Ahmet Taşyürek, Trabzonspor galibiyeti sonrası "Hayal ötesi bir şey..." demişti.





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