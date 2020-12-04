MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Ülke puanında kaçıncı sıradayız? Başakşehir ve Sivasspor sonrası...
GeriFutbol Son Dakika | Ülke puanında kaçıncı sıradayız? Başakşehir ve Sivasspor sonrası...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.12.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ülke puanında kaçıncı sıradayız? Başakşehir ve Sivasspor sonrası...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Ülke puanında kaçıncı sıradayız? Başakşehir ve Sivasspor sonrası...
Abone Olgoogle-news

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5.hafta maçları tamamlandı. Ukrayna ekibi Shakhtar ve Zorya'nın kazanması ayrıca İskoç ekibi G. Rangers'ın galibiyeti sonrası fark açıldı. Türkiye 30.100 puanla 13. sırada yer alırken Ukrayna 31.110 ve İskoçya 31.125 puana ulaştı. Gelecek hafta Sivasspor'un Maccabi Tel-Aviv'i yenip yoluna devam etmesi çok önemli hale geldi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, evinde Leipzig'e 4-3 yenilerek grupta son sırada yer aldı ve Avrupa defterini kapattı.

Sivasspor ise evinde Villarreal'e 1-0 mağlup olurken, Karabağ ile Maccabi Tel Aviv'in 1-1 berabere kalmasından sonra şansını son maça taşıdı. Sivasspor, son maçta deplasmanda Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederse bir üst tura yükselecek.

Ukrayna ekibi Shakhtar ve Zorya'nın kazanması ayrıca İskoç ekibi G. Rangers'ın galibiyeti sonrası fark açıldı. Türkiye 30.100 puanla 13. sırada yer alırken Ukrayna 31.110 ve İskoçya 31.125 puana ulaştı

UEFA PUANI / ÜLKELER SIRALAMASI

10-Avusturya 34.825

11-İskoçya 31.125

12-Ukrayna 31.100

13-Türkiye 30.100

Türkiye 11.sıranın altında kalırsa sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına lig şampiyonu olan temsilcisini doğrudan gönderemediği gibi hem 4 takımla katılacak hem de diğer temsilcileri de fazladan eleme turu oynayacak. (Fanatik)

Son Dakika | Ülke puanında kaçıncı sıradayız Başakşehir ve Sivasspor sonrası...

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle