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Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Edouard Mendy ve Dusan Vlahovic şov yaptı...

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Chelsea#Juventus
Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Liginde tarihi gece Edouard Mendy ve Dusan Vlahovic şov yaptı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Lille'i 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağlarken Juventus ise Villarreal ile 1-1 berabere kalarak turu rövanşa bıraktı. Chelsea'de Edouard Mendy, Juventus'ta ise yeni transfer Dusan Vlahovic tarihe geçmeyi başardı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea, Lille'i 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj sağladı.

Londra'da oynanan maçı baştan sona üstün götüren Chelsea, 2-0 kazanarak Fransa'daki rövanş öncesi avantajın sahibi oldu.

Chelsea'nin galibiyet gollerini 8. dakikada Havertz ve 63. dakikada Pulisic kaydetti. Bu maçın rövanşı 16 Mart'ta Fransa'da oynanacak.

BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK NE YAPTI?

Lille'de milli futbolcularımızdan Zeki Çelik ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, Burak Yılmaz ise yedek başlayıp 65. dakikada oyuna girdi.

MENDY TARİH YAZIYOR

Lille karşısında kalesini gole kapatan Chelsea file bekçisi Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi kariyerinde henüz iki yılı doldurmadan tarihe geçmeyi başardı.

Opta verilerine göre; Edouard Mendy bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 18 maçın 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. %78'lik gole kapama oranı yakalayan Senegalli file bekçisi, turnuva tarihinde en yüksek yüzdeye çıkan kaleci oldu.

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JUVENTUS SALLADI AMA YIKAMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da karşılaşan Villarreal ile Juventus sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Juventus'un golünü henüz 32. saniyede Vlahovic attı. Villarreal'in golü ise 66. dakikada Parejo'dan geldi. Bu maçın rövanşı 16 Mart'ta Fransa'da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK MAÇINDA TARİHE GEÇTİ

Villarreal karşısında 32. saniyede ağları sarsan Dusan Vlahovic, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk golünü en kısa sürede atan oyuncu olmayı başardı.

22 yaşındaki oyuncu ayrıca, Del Piero'nun (20) ardından ilk Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç Juventus futbolcusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla ilk maçına çıkan Dusan Vlahovic, ara transfer döneminde 81.6 milyon Euro karşılığında Fiorentina'dan transfer edilmişti.

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Chelsea#Juventus

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