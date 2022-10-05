Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu ve Kim Min Jae'nin gecesi! Biri şov yaptı, diğeri kahraman oldu...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, ve D gruplarında 3. maçlar sona erdi. Toplamda 8 müsabakanın oynandığı gecede birbirinden çarpıcı sonuçlar alındı.

A Grubu'nda lider Napoli, Ajax deplasmanına konuk oldu. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede Napoli, 6-1 gibi tarihi bir skorla Ajax'ı devirmeyi başardı. İtalyan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 18. ve 47. dakikalarda Giacomo Raspadori, 33. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 45. dakikada Piotr Zielinski ve 81. dakikada Giovanni Simeone kaydetti. Ajax'ın tek sayısı ise 9. dakikada Mohammed Kudus'ten geldi. Ev sahibi takım ayrıca, Dusan Tadic'in 73. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

NAPOLİ TARİHE GEÇTİ

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Opta verilerine göre; Avrupa kupaları tarihinde Ajax’a bir maçta altı gol atan ilk takım Napoli oldu. Ajax, 1980 Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 5-1 kaybettiği Bayern Münih maçının ardından Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez bir karşılaşmada beş golü Napoli’den yemiş oldu.

GOLÜ YETMEDİ AMA REKOR KIRDI

Mohammed Kudus (22 yaş 63 gün), Patrick Kluivert’ın (19 yaş 109 gün) ardından Ajax formasıyla çıktığı üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç oyuncu oldu. Ancak genç yetenek takımını 1-0 öne geçirmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.

KIM MIN JAE ŞOV YAPTI

Napoli'ye gittiği günden bu yana rakamları alt üst eden Kim Min Jae, Ajax karşısında da adeta şov yaptı. Başarılı savunmacı, toplamda 68 pas yaparak sahanın en fazla pas yapan oyuncusu oldu. 25 yaşındaki stoper, 68 pasın 56'sınde başarılı oldu.

Güney Koreli oyuncu ayrıca girdiği 3 hava toplu mücadelesinin tamamını kazanarak yüzde olarak bu alanda da sahanın en iyisi olmayı başardı. Yine Napoli'de Rrahmani 6'da 5, Olivera ise 7'de 4 hava topu mücadelesiyle oynadı.

Kim Min Jae'nin geceye damga vurduğu bir diğer istatistik ise pas arası rakamlarında oldu. Yetenekli isim, Ajax karşısında toplamda 4 pas arası yaparak zirvenin sahibi oldu.

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ELJIF ELMAS NE YAPTI?

Eljif Elmas ise 64. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine oyuna dahil oldu ancak skora katkı sağlayamadı.

LIVERPOOL HATA YAPMADI

A Grubu'nun diğer maçında Liverpool, Anfield Road'da Glasgow Rangers'ı 2-0 devirdi. Ev sahibi takımın gollerini 7. dakikada Trent Alexander Arnold ve 53. dakikada penaltıdan Mohamed Salah attı.

RIDVAN YILMAZ NE YAPTI?

Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Liverpool deplasmanında süre alamadı.

Alınan bu sonuçların ardından A Grubu'nda Napoli, namağlup şekilde 9 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Liverpool 6 puanla ikinci, Ajax 3 puanla üçüncü basamakta bulunuyor. Sonuncu Rangers'ın ise henüz puanı yok.

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GECENİN SÜRPRİZİ CLUB BRUGGE'DAN

B Grubu'nda Club Brugge, kendi sahasında Atletico Madrid'i 2-0 yenerek gecenin sürprizine imza attı. 36. dakikada Kamal Sowah ve 62. dakikada Ferran Jutgla'nın golleriyle sonuca giden Belçika temsilcisi, böylece 3'te 3 yapmış oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı üç maçı da kazanan Club Brugge, turnuva tarihinde bir grup aşamasına üç karşılaşmada 9 puan toplayarak başlayan ilk Belçika takımı oldu.

Grubun diğer müsabakasında ise Porto, Dragao'da Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup etti. Portekiz ekibinin gollerini 69. dakikada Sanusi ve 86. dakikada Galeno kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından B Grubu'nda Club Brugge, 9 puanla zirvede bulunuyor. Porto, Leverkusen ve Atletico Madrid'in 3'er puanı bulunuyor.

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HAKAN ÇALHANOĞLU KAHRAMAN OLDU

C Grubu'nda Inter, sahasında konuk ettiği Barcelona'yı 45+2. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Yıldız oyuncu, Milano'da oynanan müsabakadaki performansıyla geceye damga vurdu.

Hakan Çalhanoğlu, Barcelona karşısında henüz 7. dakikada uzaktan çektiği şutla gole çok yaklaştı ancak Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi. Milli futbolcu, 45+2. dakikada ise yaklaşık 25 metreden çektiği şutta bu kez topu ağlarla buluşturmayı başardı.

2016'DAN SONRA BİR İLK

Hakan Çalhanoğlu böylece Eylül 2016’daki CSKA Moskova maçından bu yana Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü yine ceza sahası dışından Barcelona filelerine göndermiş oldu.

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Alınan bu sonucun ardından Inter puanını 6 yaparken, Barcelona 3 puanda kaldı. C Grubu'nda Bayern Münih 9 puanla lider durumda bulunurken, son sıradaki Viktoria Plzen ise üçüncü maçtan da puansız ayrıldı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Inter'in sahasında Barcelona'yı 1-0 devirdiği mücadelenin en iyi oyuncusu Hakan Çalhanoğlu seçildi. Mavi-siyahlı kulüp de milli oyuncunun, karşılaşmanın sonunda ödülüyle poz verdiği anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İTALYAN BASINI NE DEDİ?

La Gazzetta dello Sport: Inter yüreğini koydu, önemli bir zafer. Çalhanoğlu'ndan harika gol: Barça ağlıyor!

Corriere dello Sport: Acı verici zafer ama bir o kadar çok anlamı olan bir galibiyet ve sezonu yeniden başlatabilecek bir kazanım. Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin verdi.

Tuttosport: Inter, Barcelona'yı San Siro'da Çalhanoğlu ile yendi

BAYERN MÜNİH TER ATTI

C Grubu'nun bir diğer maçında Bayern Münih konuk ettiği Viktoria Plzen'e gol yağdırdı ve sahadan 5-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi maçın ilk yarısını 7. dakikada Leroy Sane, 13. dakikada Serge Gnabry, 21. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren Bavyera ekibinde 50. dakikada bir kez daha sahne alan Leroy Sane kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. 59. dakikada ise Maxim Chupo-Moting maçın skorunu belirledi: 5-0.

TARİHİ REKOR KIRILDI

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 31 maçı kaybetmeyen Bayern Münih (28G 3B), turnuva tarihinde Real Madrid’e ait 30 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdı.

MARSİLYA RAHAT KAZANDI

D Grubu'nda Marsilya, Sporting Lizbon'u konuk etti. Portekiz temsilcisinin trafiğe takılması nedeniyle geç başlayan karşılaşmayı Fransız ekibi, 4-1 gibi rahat bir skorla kazandı. Konuk takım henüz 1. dakikada Francisco Trincao ile 1-0 öne geçti. Ancak Marsilya, 13. dakikada Alexis Sanchez ile beraberliği yakalarken, 16. dakikada Amine Harit'in sayısıyla 2-1 öne geçti. Yaptığı hatalar nedeniyle takımını adeta yakan kaleci Adan, 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Leonardo Balerdi ise 28. dakikadaki golüyle ilk yarının skorunu ilan etti: 3-1. Son olarak sahneye çıkan Chancel Mbemba ise 84. dakikada gol perdesini kapattı.

ALEXIS SANCHEZ, ZLATAN VE CRESPO'NUN PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi tarihinde Zlatan Ibrahimovic (6) ve Hernan Crespo’nun (5) ardından 4+ takımın formasıyla gol atan üçüncü oyuncu Alexis Sanchez oldu (Barcelona, Arsenal, Inter & Marsilya).

CENGİZ ÜNDER NE YAPTI?

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder 62 dakika sahada kaldı. Ünder, sahada kaldığı süre zarfında takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Grubun diğer mücadelesinde Tottenham deplasmanda Eintracht Frankfurt ile golsüz berabere kaldı. İki takım bu sonuçla puanlarını 4'e yükseltti.