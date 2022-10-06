Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece! Erling Haaland yine rekor kırdı, Messi imkansızı başardı, Guardiola'nın tepkisi viral oldu... "İnsan değil"

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Toplamda 8 müsabakanın oynandığı gecede birbirinden çarpıcı sonuçlar alındı.

CHELSEA FARK ATTI

E Grubu'nda gecenin en çok merak edilen müsabakası oynandı. Chelsea, Stamford Bridge'de Milan'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 24. dakikada Wesley Fofana, 56. dakikada Aubameyang ve 61. dakikada Reece James'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Grubun bir diğer maçında Salzburg, Dinamo Zagreb'i 1-0 ile geçmeyi başardı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Noah Okafor kaydetti.

Alınan bu sonuçların ardından E Grubu'nda Salzburg, 5 puanla haftayı zirvede tamamladı. Chelsea averajla 4 puanla ikinci, Milan 4 puanla üçüncü, Dinamo Zagreb ise 3 puanla son sırada yer aldı.

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REAL MADRID HATA YAPMADI

F Grubu'nda Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Shakhtar Donetsk'i ağırladı. İspanyol devi sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Carlo Ancelotti ve öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Rodrygo ve 28. dakikada Vinicius Junior attı. Ukrayna temsilcisinin tek sayısı ise 39. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

Grubun diğer maçında RB Leipzig ve Celtic kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakayı 3-1 kazanan takım, Alman ekibi oldu. Ev sahibinin gollerini 27. dakikada Nkunku, 64. ve 77. dakikalarda Andre Silva kaydetti. Konuk takımın tek sayısını ise 47. dakikada Jota üretti.

Alınan bu sonuçların ardından Real Madrid, 9 puanla namağlup liderliğini sürdürürken, Shakhtar Donetsk 4 puanda kaldı. Diğer yandan RB Leipzig'in 3, Celtic'in ise 1 puanı bulunuyor.

MANCHESTER CITY ŞOV YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde favoriler arasında yer alan Manchester City, sahasında konuk ettiği Kopenhag'a adeta gol yağdırdı. Premier Lig temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla devirdi.

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Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 7. ve 32. dakikalarda Erling Haaland, 39. dakikada Davit Khotcholava (k.k.), 55. dakikada penaltıdan Riyah Mahrez ve 76. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

ERLING HAALAND REKORA DOYMUYOR

Hafta sonu Premier Lig'de Manchester United karşısında hat-trick yaparak tarihe geçen Erling Haaland, Kopenhang karşısında iki gol birden atarak hafta içi mesai yaptı. Norveçli golcü, bu gollerle yeni rekorlar kırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Erling Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. 22 yaşındaki yıldız ayrıca Devler Ligi tarihinde Chamakh (Arsenal) ve Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu.

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"HAALAND İNSAN DEĞİL"

Manchester City forması giyen Jack Grealish maçtan sonra yaptığı açıklamada, Kopenhag kalecisinin kendisine, "Erling Haaland insan değil. Hayatımda onun gibi bir şey görmedim" dediğini açıkladı.

GUARDIOLA'NIN TEPKİSİ OLAY OLDU

İngiliz temsilcisinde teknik direktör Pep Guardiola'nın Erling Haaland'ın gollerine tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Katalan çalıştırıcı, öğrencisinin sürekli gol atmasına olan şaşkınlığını gizleyemediği renkli anlar objektiflere böyle yansıdı.

SEVILLA HEZİMETE UĞRADI, HOCA GÖNDERİLDİ

Grubun bir diğer maçında Sevilla, Borussia Dortmund karşısında hezimete uğradı. Bundesliga temsilcisi, La Liga ekibini 4-1 gibi farklı bir skorla geçti. Alman ekibinin sayılarını 6. dakikada Guerreiro, 41. dakikada Bellingham, 43. dakikada Adeyemi ve 75. dakikada Brandt kaydetti. İspanyol takımının tek golünü 51. dakikada Nesyri attı.

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Alınan bu sonuçların ardından 3'te 3 yapan Manchester City, 9 puanla namağlup liderliğini korudu. Borussia Dortmund'un 6, Sevilla ve Kopenhag'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

SALİH ÖZCAN'DAN ASİST, BELLINGHAM'DAN REKOR

Salih Özcan, Bellingham'ın golünde asist yaptı. 24 yaşındaki milli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika sahada kaldı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 yaşına girmeden önce üst üste üç maçta gol atan ilk orta saha Jude Bellingham oldu.

JULEN LOPETEGUI KOVULDU

Sevilla, Borussia Dortmund maçının ardından yaptığı açıklamayla Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini duyurdu.

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MESSI 40 FARKLI TAKIMA GOL ATAN İLK OYUNCU OLDU

H Grubu'nda Paris Saint Germain, deplasmanda Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Fransız temsilcisinin tek golünü 22. dakikada Lionel Messi kaydetti. 41. dakikada ise Danilo Pereira kendi kalesine attığı golle skoru belirledi: 1-1.

Lionel Messi, Benfica karşında attığı golle Devler Ligi'nde 40 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

ANGEL DI MARIA TARİHE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre; 2003-04’ten bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında 3 asist yapan en yaşlı oyuncu Angel Di Maria oldu.

JUVENTUS ZORLANMADI

Grubun bir diğer maçında Juventus evinde Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi 35 ve 83. dakikalarda Rabiot, 50. dakikada Vlahovic'in golleriyle maçtan 3-1 galip ayrıldı. Konuk takımın tek sayısını ise 75. dakikada David kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından PSG, 7 puan ve averajla zirvede yer alıyor. Aynı puandaki Benfica ikinci, 3 puanlı Juventus üçüncü durumda. Son sıradaki Maccabi Haifa henüz puanla tanışamadı.