Son Dakika: UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu kararlarını açıkladı! Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor...

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UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde takımların 2022-2023 sezonu bütçelerine ait başa baş yükümlülüklerine ilişkin son değerlendirmesini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'A YAPTIRIM YOK, TRABZONSPOR UZLAŞTI

Yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, belirlenen hedefi yerine getirdi ve siyah beyazlı kulübe herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Trabzonspor ise başa baş yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle uzlaşma anlaşması imzaladı.

Bordo mavili ekip, söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında 2 milyon Euro finansal katkı payı ödeyecek. Söz konusu rakamın %15'ine tekabül eden 300 bin Euro sabit ve zorunlu bir ödeme iken, kalan 1.7 milyon Euro'luk tutar ise anlaşmadaki hedeflere uyulmasına bağlı olarak tahsil edilecek. Ayrıca, TRABZONSPOR belirlenen hedeflere yeniden ulaşamaması durumunda ilave koşullu sportif tedbirlerle karşı karşıya kalacak.

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BAŞAKŞEHİR VE KONYASPOR'A PARA CEZASI

Mediol BAŞAKŞEHİR, 2022 mali yılı için belirlenen hedefleri karşılayamadığı gerekçesiyle 400 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Tümosan Konyaspor ise başa baş şartları kapsamında verdiği minör açık sebebiyle 100 bin Euro ceza ödeyecek.