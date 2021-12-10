Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Grubu lider tamamlayınca ihtimaller değişti...

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Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, 12 puanla grubunu namağlup lider bitirdi. Son 16 turuna direkt katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Avrupa Ligi'ndeki yeni formata göre grubunu lider bitiren takımlar son 16 turuna direkt katılıyor. Grubunu 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım ise son 16 turu öncesi Play-off oynayacak.

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu’nda karşılaşacak. Liderler kurada seri başı olacak ve rövanşa kendi sahasında çıkacak.

Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022'de oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:

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Real Sociedad

Rangers

Olympiakos

Napoli

Lazio

Braga

Dinamo Zagreb

Real Betis

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

RB Leipzig

Porto

Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit

Galatasaray 2. olsaydı muhtemel rakipleri şu şekilde olacaktı?

Grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna kalan Galatasaray, ikinci sırada bitirseydi, Play-Off turuna kalacaktı ve Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bir grup üçüncüsüyle doğrudan eşleşecekti. Devler Ligi'nden Galatasaray'ın karşısına çıkma ihtimali bulunan rakipler ise şu şekildeydi:

RB Leipzig

Porto

Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık'ta çekilecek. Grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek. Avrupa Ligi'ndeki ikinciler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi sahasında çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçenler, son 16'ya kalacak.