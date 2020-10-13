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Futbol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 16:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçı için TFF'den seyirci kararı!

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Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçı için TFF'den seyirci kararı!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye-Sırbistan maçında loca alanlarına yüzde 50 oranında taraftar alınacağını açıkladı.

Türkiye - Sırbistan maçı öncesi TFF'den seyirci alınımına dair karar açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye-Sırbistan maçında TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır."

Son Dakika | Türkiye - Sırbistan maçı için TFFden seyirci kararı

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