Son Dakika: Türkiye maçı öncesi Karadağ'da Covid-19 vakası!

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Karadağ Futbol Federasyonu, Hollanda maçında forvet oynayan Uros Djurdjevic'in COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Karadağ'da daha önce Stevan Jotevic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic'in testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.



Bu akşam oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar Spor Arena'da olacak.

MUHTEMEL 11'İMİZ



Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Kerem, Hakan, Halil, Burak

İŞTE TÜM İHTİMALLER

KATAR'A DİREKT UÇUŞ

A Milli Takım, iddiasız Karadağ deplasmanında kazanır; Norveç ise Türkiye ile aynı veya 1 farkla Hollanda'yı mağlup ederse 2022 Dünya Kupası'na direkt katılım sağlıyoruz.

PLAYOFF İHTİMALLERİ

Amsterdam'da oynanacak Hollanda - Norveç maçı berabere biter ya da Hollanda sahada galip ayrılırsa; Millilerimiz ise Karadağ'ı yenerse Play - Off maçları oynama hakkı elde ediyoruz.

HOLLANDA KAZANIRSA, YENİLSEK DAHİ PLAY-OFF GARANTİ

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Hollanda'nın kazanması durumunda, Karadağ maçında mağlubiyet alsak dahi baraj maçlarına gidebiliyoruz. Bu noktada Norveç'in yiyeceği farktan en fazla 1 farkla yenilmemiz gerekiyor.

TÜRKİYE PLAY-OFF'A KALIRSA SERİ BAŞI OLUR MU? BELÇİKA'YA DUACIYIZ...

Karadağ’ı yenip birinci olamazsak, seri başı olmak adına en güçlü rakibimiz Galler olacak. Belçika Galler’i yenerse, tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta, “seri başı” kontenjanından dolayı ev sahibi olacağız.

Maçın berabere tamamlanması durumunda ise Karadağ'ı en az 4 farklı yenmemiz gerek. Galler'in galip gelmesi durumunda ise 5 farklı kazanıp İsveç'i geçmeliyiz