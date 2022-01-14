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Son dakika: Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri...

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Son dakika: Türkiye Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonsporun rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da katıldığı kura çekiminde eşleşmeler ve ev sahibi ekipler belirlendi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. 

Kura çekimi öncesinde söz alan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a rahmet, ailesine sabır dileklerini iletti.

İşte Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri:

Alanyaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük - Konyaspor

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kayserispor

Hatayspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Sivasspor

Denizlispor - Trabzonspor

Beşiktaş - Göztepe

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.

SON 16 TURUNDAN İTİBAREN VAR KULLANILACAK

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR kullanılanacağını açıkladı.

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