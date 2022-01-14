Son dakika: Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Kura çekimi öncesinde söz alan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'a rahmet, ailesine sabır dileklerini iletti.
İşte Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri:
Alanyaspor - Adana Demirspor
Fatih Karagümrük - Konyaspor
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kayserispor
Hatayspor - Antalyaspor
Bandırmaspor - Sivasspor
Denizlispor - Trabzonspor
Beşiktaş - Göztepe
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.
SON 16 TURUNDAN İTİBAREN VAR KULLANILACAK
TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR kullanılanacağını açıkladı.