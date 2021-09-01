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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 23:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı sonrası Şenol Güneş'e sert tepki! Tribünde isyan ettiler...

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Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı sonrası Şenol Güneş'e sert tepki! Tribünde isyan ettiler...

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımımızın Karadağ ile 90+7'de yediği golle 2-2 berabere kaldığı 2022 FIFA Dünya Kupası eleme maçının ardından taraftarlar, Şenol Güneş'e tepki gösterdi ve tecrübeli çalıştırıcı istifaya davet etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 4. maçında Karadağ'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı, 2-0 öne geçmesine karşın 90+7'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrılırken maç sonrası Şenol Güneş'e tepkiler yükseldi.

Beşiktaş'ın sahası Vodafone Park'ta oynanan mücadelede millilere büyük destek veren taraftarlar, 90+7'de gelen golle büyük üzüntü yaşarken Şenol Güneş'e tepkilerini dile getirdiler.

Tribünde yer alan taraftarlar, maçın ardından 'Şenol Güneş istifa' diyerek tecrübeli teknik adamı istifaya davet ettiler.

Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçı sonrası Şenol Güneşe sert tepki Tribünde isyan ettiler...

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