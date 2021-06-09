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GeriEURO2020 Son Dakika: "Türkiye - İtalya" mücadelesinde Danny Makkelie düdük çalacak
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EURO2020
DHA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika: "Türkiye - İtalya" mücadelesinde Danny Makkelie düdük çalacak

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Son Dakika: "Türkiye - İtalya" mücadelesinde Danny Makkelie düdük çalacak

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Kevin Blom da video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Stephanie Frappart olacak.

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Son Dakika: Türkiye - İtalya mücadelesinde Danny Makkelie düdük çalacak

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