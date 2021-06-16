Son Dakika: Türkiye, Galleri'i ikiye katladı

Euro 2020 a Grubu’nda en kritik ve önemli karşılaşmasına çıkacak olan ay yıldızlı ekip, oyuncu değerleri baz alındığında rakibini tam ikiye katladı. A Milli Takımımız’ın İtalya ile oynadığı maçın ilk 11’inde görev alan oyuncuların toplam piyasa değeri 189 milyon 250 bin Euro, Galler’in İsviçre karşısında görev alan 11’inin toplam değeri ise 97.9 milyon Euro.

ZiRVEDE ÇAĞLAR VE HAKAN VAR

Oyuncular arasında 92 milyon Euro’luk değer farkı ortaya çıkarken, ay yıldızlıların en değerli futbolcusu 45 milyon Euro değer biçilen Çağlar Söyüncü... Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon Euro’luk piyasa değeri ile 2. sırada yer aldı. Galler milli Takımı’nda kaptan Gareth Bale ve M.United’da forma giyen 23 yaşındaki Daniel James, 18 milyon Euro’luk piyasa değerleri ile takımda ilk iki sırayı paylaştı.

‘TÜRK DUVARI’NIN PİYASA DEĞERİ 73 MİLYON EURO

Avrupa’da ‘Türk duvarı’ ifadesi kullanılan A Milli Takımımız’ın defans hattında İtalya ile oynanan karşılaşmada görev alan stoperlerinin piyasa değeri ise Galli ekibin stoper ikilisinden tam 4.5 kat daha fazla. Çağlar ve Merih’in piyasa değeri 73 milyon Euro olurken Galler’in iki stoperi Mepham ile Rodon ikilisinin değeri ise toplam 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...