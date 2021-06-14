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GeriEURO2020 Son Dakika: Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek
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EURO2020
AA
Haber Giriş: 14.06.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

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Son Dakika: Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) 16 Haziran Çarşamba günü Galler ile oynayacağı A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Son Dakika: Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

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