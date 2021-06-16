Son Dakika: Türkiye, EURO 2020'nin en kritik sınavında Galler ile karşılaşıyor

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - 1- EURO 2000’de İtalya’ya, 2002 Dünya Kupası’nda Brezilya’ya, EURO 2008’de Portekiz’e ilk maçta kaybettik.

2- Ancak 3 dev turnuvada da gruptaki 2. maçlarda rakiplerimize teslim olmadık ve turu geçmeyi başardık.

3- En büyük özelliği tarihi geri dönüşlere imza atmak olan Milliler yine tarihe geçmek için Galler’e karşı.

Katıldığı 7 büyük turnuvada da oynadığı ilk maçı kaybeden A Milliler, 2. karşılaşmalarda mağlubiyet almadığı son 3 turnuvada da gruptan çıkmayı başardı.

YİNE İTALYA’YA TAKILDIK

EURO 2000’de İtalya’ya 2-1 kaybeden ay yıldızlılar 2. maçta İsveç ile berabere kalırken gruptaki son maçta Belçika’yı geçip tur atlamayı bildi.

SONU DÜNYA 3.’LÜĞÜ

2002 Dünya Kupası’nda Brezilya mağlubiyetinin ardından Kosta Rika ve Çin’i devirip gruptan çıktık, dünya 3.’sü olmayı başardık.

EURO 2008’de efsane geri dönüşler

EURO 2008’de Portekiz’e ilk maçı yitirdikten sonra İsviçre ve Çekya engellerini aşarak turnuvada yarı finale kadar ilerlemeyi başardık.

TÜM DÜNYA EZBERLEDİ

İsviçre ve Avusturya’nın ev sahipliğinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda “Biz bitti demeden bitmez” sözünü tüm dünyaya ezberlettik.

İSVİÇRE’Yİ ARDA YIKTI

Euro 2008’in ev sahiplerinden biri olan İsviçre karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapadık. 57. dakikada Semih skoru eşitledi ve 90+2’de Arda zaferi getirdi.

Nihat ve Semih tarihe geçti

İsviçre’den sonra rakip Çekya’ydı ve bu kez devreyi 2-0’lık skorla yenik tamamladık. Ancak 75’te Arda, 87 ve 89’da Nihat’ın golleri ile turu geçtik.

119’DA GOLÜ YEDİK AMA...

Çeyrek finalde Hırvatistan’a karşı normal süre 0-0 biterken, 119’da Klasnic’in golüne 120+2’de Semih yanıt verdi, penaltıların ardından yarı finale çıktık.

MUCiZENiN ADI SELÇUK

EURO 2016 elemelerinde Selçuk İnan, 89. dakikada frikiği ile İzlanda’yı yıkarken, diğer tüm maçlar istediğimiz gibi bitti ve direkt Fransa’ya gittik.

24 YIL ARADAN SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA

A Milli Takımımız ile Galler 24 yıl sonra tekrar karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan tamamı resmi 6 maçta milliler; 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı. Son olarak 20 Ağustos 1997’de Dünya Kupası Elemeleri’nde Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı karşılaşmayı ay yıldızlılar 6-4 kazanmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN 2 DEĞiŞiKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler karşısında ilk 11’de 2 değişikliğe imza atacak. İtalya müsabakasında alınan 3-0’lık yenilgi ve ortaya konan futbolu beğenmeyen tecrübeli teknik adam, kendi kalesine attığı gol ve yaptığı pas hataları ile hayal kırıklığı yaratan Merih Demiral’ın yerine stoperde Kaan Ayhan’a görev verecek.

Diğer değişiklik ise sağ kanatta yaşanacak. İtalya maçında sahada 45 dakika kalabilen Yusuf Yazıcı da bugün yedek kulübesine çekilecek. Lille’li oyuncunun yerine Cengiz Ünder maça 11’de başlayacak.

TÜRKiYE CEPHESi

594 - A Milliler Galler maçıyla tarihinde 594. kez sahaya çıkacak. Geride kalan 593 karşılaşmada ay yıldızlılar 226 galibiyet, 142 beraberlik ve 225 yenilgi aldı.

8 - Ay Yıldızlılar Galler mücadelesiyle beraber 2021 yılındaki 8. maçına çıkacak. milli Takımımız bu yıl oynadığı 7 maçta; 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı.

0 - Turnuvanın açılış maçında İtalya’ya 3-0 mağlup olan Türkiye, Kasım 2018’den bu yana üst üste 2 yenilgi almıyor. millililer, Şenol Güneş ile en son nisan 2003’te üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

GALLER CEPHESi

0 - Galler, 25 mart 1981 tarihinde, Dünya Kupası elemelerindeki 1-0’lık deplasman galibiyetinden bu yana milliler karşısında galibiyet alamıyor.

4 - Galler formasıyla çıktığı attığı 6 golün 4’ünü kafa vuruşlarıyla kaydeden Kieffer Moore, ilk 11 oynadığı son 2 karşılaşmada fileleri havalandırdı.

6 - Galler’in Avrupa Şampiyonası’nda yediği 7 golün 5’sı maçların 2. yarılarında geldi. İlk devrede yedikleri tek golü Euro 2016 çeyrek finalinde Belçika attı.

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