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Son Dakika: Türkiye - Cebelitarık maçında Cengiz Ünder yok! Galatasaray'dan takviye...

#A Milli Takım#Cengiz Ünder#A Milli Takım Barış Alper Yılmaz
Son Dakika: Türkiye - Cebelitarık maçında Cengiz Ünder yok Galatasaraydan takviye...

A Milli Takım'da Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında oynayamayacak. Cengiz'in yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz aday kadroya dahil edilirken, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder bu maçlarda forma giyemeyeceği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Cebelitarık ve Karadağ maçları için Riva'da kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Ümit Milli Takımı'ndan Barış Alper Yılmaz'ın dahil edildiği belirtildi.

Öte yandan aday kadroda bulunan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildiği, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağının belirlendiği aktarıldı.

Konuyla ilgili A Milli Takım ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirildiği ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldığı kaydedildi.

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#A Milli Takım#Cengiz Ünder#A Milli Takım Barış Alper Yılmaz

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