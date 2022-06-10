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Son Dakika: Turkcell Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak!

#Süper Kupa#Trabzonspor#Sivasspor
Son Dakika: Turkcell Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak

Trabzonsor ile Demir Grup Sivasspor'un kozlarını paylaşacağı Turkcell Süper Kupa mücadelesi, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa'nın 30 Temmuz Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

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Turkcell Süper Kupa müsabakasını UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek.

UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

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#Süper Kupa#Trabzonspor#Sivasspor

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