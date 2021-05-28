Son Dakika: Türk futboluna bomba gibi düştü, ilk açıklama geldi! 'O mektuba ilk imza atan Ahmet Nur Çebi...'

Spor Arena Özel - Türk futboluna adeta bomba gibi düşen Kulüpler Birliği'nin TFF'den şok talebi konusunda ilk resmi açıklama birliğin başkan yardımcısı Mehmet Fatih Saraç'tan geldi... Saraç, Hürriyet Gazetesi'nin bugün gündeme taşıdığı 2020-21 sezonunun son 8 haftasının incelenmesi talebiyle ilgili olarak, bu mektuba ilk imzayı atan kişinin Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi olduğunu açıkladı.



Kasımpaşaspor Yönetim Kurulu üyesi ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı M.Fatih Saraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulupler Birligi nin yönetim kurulu üyesi olarak bilmenizi isterim ki Türk futbolunun her türlü şaibeden uzak olması Türk futbolunun değerinin korunması çeşitli sosyal medyada çıkan dedikoruların son bulmasi maksadıyla bir kulüp başkanımızın konu ile ilgili teklifini kulüpler birliğinde araştırılmasını ve yazının yönetim kurulu kararı ile federasyona gönderilmesini isteyen bu talebin yönetim kurulunda imzaya açılması talimatını veren de ilk imzayi atan da bizzat sayın başkanımız yani Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'dir" dedi.



İşte Hürriyet Gazetesi'nin bugün gündeme getirdiği o haber;

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