Son Dakika: Tümer Metin'den Portekiz - Türkiye yorumu! "İnsanın içini acıtıyor..."

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Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası hayallerimizin suya düştüğü mücadeleyi değerlendirdi.

Tümer Metin'in sözleri şu şekilde:

Portekiz'in düştüğü anda momentumu ele geçirdik. Cengiz'in pası var. Enes'i geç aldı oyuna, eleştireceğimiz yerler var. Kadro tercihinde konuşacaklarımız var. Oyunun dalgalandığı anlar var. Bu şekilde elimizden gidiyor oluşu üzücü. Yoksa Portekiz'e yenilebilirsin, elenebilirsin. Maçtan önce kamuoyunda favori Portekiz'ken olabilir ama bu şekilde kaybetmek, öbür tarafta da Kuzey Makedonya kazanmışken ister istemez insanın içini acıtıyor. Momentumu eline geçirdiğin anda Enes'in penaltı çıkardığı, Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı oldu.

Bu kadar kafa yorulmuş, emek sarf edilmiş ve oyunun iyi oynadığımız bölümleri de var, doğaçlama ile geçirdiğimiz bölümleri de var. Maça geç girişimiz ve silkelenip dönüşümüz var. Portekiz dakika dakika oyundan düştü, o dakikalarda ayakta kalabildik, gençliğimiz bunu sağladı. Ufak detaylar böyle maçların belirleyicisi oluyor. Her Avrupa kupası veya Milli Takım maçında yorum yapan herkes yorumlarına aynı yerden başlıyor. İstediğimiz veya beklediğimiz şekilde o semalarda boy gösterebilir mi? diye. Hüsranla biten akşamlarda da Avrupa ile aramızdaki makasın çok açıldığını, artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini falan konuşuyoruz. Bu tür maçlar detaylarla oynanır diyoruz.

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Bu tür maçlarda 1 maçlık planınız olur, Kuntz'un da planını anladık. Kuntz maçın içinde kalmak istemiş. Maçın başında kalamadık. Portekiz yorulmadan önce kalamadık, tempo olarak karşılık veremedik. Oyunun ilk yarısında biraz önde basıp yakaladığımız pozisyonlar var ama finali yapamadık. Yusuf ve Abdülkadir oralardan ekmek çıkarıyordu acaba olsalar mı diye düşünüyorum. Enes'in Getafe'de gösterdiği performans oralarda işe yarayabilir miydi diye de düşünüyorum. Oynayan oynamayan üzerinden çok fazla maçı değerlendiren bir yorumcu değilimdir. İlk yarıda 3-4 tane yakaladıklarımızda bu düşünceye itiyor beni durum. Disiplinden uzaklaşmadan 2-0'dan sonra, ruhumuzda olan isyanı bir şekilde gösterdik, bu da iyi bir şey"