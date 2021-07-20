Son Dakika: Tüm dengeleri değiştirecek hamleler! Merih Demiral konuşulurken 37'lik Chiellini'den dev transfer..

Spor Arena Dış Haber - Sergio Ramos'un PSG'ye gitmesinin ardından Raphael Varane'ı da Manchester United'a kaptırması an meselesi olan Real Madrid'den transferde sürpriz bir hamle geliyor.

Bu sezon sadece Bayern Münih'ten David Alaba'yı kadrosuna katan Real Madrid, EURO 2020'de İtalya ile şampiyonluğa ulaşan Juventus'un tecrübeli savunmacısına göz dikti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; 2005 yılından bu yana Juventus'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Giorgio Chiellini ile ilgilenen İspanyol ekibi, Carlo Ancelotti'nin talebiyle İtalyan stoper ile sözleşme imzalamak istiyor.

Şampiyonluk sonrası tatilde olan Chiellini'nin Real Madrid'e henüz yanıt vermediği ancak tatil dönüşü, kulübü Juventus ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamaya daha yakın olduğu ifade edildi.

RAMOS SONRASI CHIELLINI!

Real Madrid'de 16 yıl forma giyen ve 35 yaşında olmasına karşın, bir başka dünya devi PSG'yle 2 yıllık sözleşme imzalayan Ramos'un ardından Real Madrid'in 37 yaşına merdiven dayayan Chiellini'yi kadrosuna katarak, takımdaki tecrübe eksikliğini gidermek istediği ifade edildi.

YENİ PROJE BAŞLATILDI

Teknik direktörlük görevini Massimiliano Allegri'yi getirdikten sonra kadroda bir dizi değişikliklere gidecek olan Juventus'ta satışına kesinlikle izin verilmeyecek 4 isim bulunuyor. Bunlar; Dejan Kulusevski, Federico Chiesa, Matthijs De Ligt ve Paulo Dybala.

Juventus'un Ronaldo için bile gelecek teklifleri dinleyebileceği ancak bu 4 ismi kesinlikle satmayacağı kaydedildi.

MERİH DEMİRAL SATILABİLİR

Kulusevski, Chiesa, Dybala ve De Ligt'i dokunulmaz hale getiren Juventus, buna karşın milli futbolcu Merih Demiral ile birlikte Aaron Ramsey ve Daniele Rugani'yi elden çıkarmayı hedefliyor.

35 milyon euro ile içlerinde en pahalı futbolcu olan Merih'le Premier Lig ekibi Everton'ın yakından ilgilendiği, Rugani'nin ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Real Betis ile Sevilla'nın gündeminde olduğu kaydedildi.

Aaron Ramsey içinse Juventus'un beklediği bonservis bedeli 16 milyon euro...