Son Dakika: Trendyol 1. Lig'de Luis Suarez vakası! Ibrahima Fofana, Ceyhun Gülselam'ı ısırdı...

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Trendyol 1. Lig 3. hafta karşılaşmasında Kocaelispor sahasında Altay'ı ağırlarken Kocaelispor oyuncusu Ibrahime Fofana'nın yaptığı hareket maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Kocaelispor oyuncusu İbrahima Breze Fofana duran top savunması yaparken omzu yüzüne çarpan Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırdı. Yaşanan tuhaf olayda VAR hakeminin uyarısı sonrası Fofana'ya kırmızı kart çıktı.

AKILLARA SUAREZ GELDİ

Yaşanan bu olay sonrası akıllara ünlü golcü Luis Suarez geldi. Uruguaylı santrfor, kariyeri boyunca üç kez rakip oyuncuları ısırarak ilginç bir rekoru elinde bulunduruyor.

İlk olarak 2010 yılında da Ajax forması giyerken PSV Eindhoven'dan Otman Bakkal'ı ısıran 36 yaşındaki futbolcu, Hollanda Futbol Federasyonu tarafından 7 maç oynamama cezası almıştı.

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2012 yılında ise Premier Lig'de Liverpool formasıyla Chelseali defans oyuncusu Branislav Ivanovic'i ısıran Suarez, daha sonra rakibinde özür dilemesine rağmen bu kez 10 maç cezaya çarptırılmıştı.

on olarak 2014 FIFA Dünya Kupası'nda İtalyan oyuncu Chiellini'yi ısırarak o dönem 9 milli maç daha yeşil sahalara çıkamayan Suarez, böylece ısırmaktan toplamda 26 karşılaşmada men cezası almış oldu.