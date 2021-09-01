Son dakika: Transferin son günü olay olan imza! Barcelona, Atletico Madrid ve Griezmann üçgeninde tam 80 milyon Euro zarar

Spor Arena Dış Haber - İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, transferin son gününde eski futbolcusu Antoine Griezmann'ı kadrosuna kattı. İki yıl önce 120 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya giden Griezmann, 5 yıl geçirdiği Atletico Madrid'e geri dönmüş oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU VE 80 MİLYON EURO ZARAR

Atletico Madrid, Griezmann'ı Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladı. İki kulüp arasında yapılan sözleşmede 40 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyor. Barcelona, 2 yıl önce 120 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyerek kadrosuna kattığı Griezmann'da sezon sonunda Atletico Madrid'in 40 milyon Euro'luk opsiyonu kullanması halinde 80 milyon Euro zarar etmiş olacak.

GRIEZMANN'IN BARCELONA'DAKİ İSTATİSTİKLERİ

2019/20 sezonunda Barcelona'ya transfer olan Fransız yıldız, ilk yılında çıktığı 48 maçta 15 gol atıp 4 asist yaptı. Griezmann geçen sezon çıktığı 51 maçta ise 20 gol ve 13 asistle oynadı. Griezmann, iki sezonda Barcelona ile lig şampiyonu olamazken, 2020/21 sezonunda İspanya Kral Kupası'nı kazandı.



GRIEZMANN'DAN GELEN PARA JOAO FELIX'E

Atletico Madrid, Griezmann'ın transferinden elde ettiği 120 milyon Euro ile Benfica'dan Joao Felix'i kadrosuna katmıştı. (127 milyon Euro)

SUAREZ'İ 'NEREDEYSE' BEDAVAYA ALDILAR VE ŞAMPİYONLUK GELDİ

Atletico Madrid, 2020 yazında Barcelona'nın yollarını ayırma kararı aldığı Luis Suarez'i de 7 milyon Euro gibi ucuz bir fiyata almıştı. Luis Suarez, Atletico'nun şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Uruguaylı'nın ayrılması, Lionel Messi'nin de Barça'da yalnız kalmasına sebep oldu.

Barcelona, Suarez'in geçen sezonki maaşının da yarısını ödedi.

BARCELONA'DAKİ MALİ KRİZİN BAŞLANGICI: MESSI, GRIEZMANN VE DEMBELE

Mali krizde olan ve bu sebeple en büyük yıldızı Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona'nın bugün yaşadığı krizin ardında Lionel Messi'ye ve takımdaki diğer yıldızlara verilen yüksek maaşlı sözleşmelerin yanı sıra Griezmann ve Ousmane Dembele gibi oyuncuların yüksek bedellerle transfer edilmesi de yatıyor. Griezmann'ı 120 milyon Euro'ya alan Barcelona, Ousmane Dembele'yi de 2017 yazında 135 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

MAAŞ İNDİRİMLERİYLE YENİ TRANSFERLERİN LİSANSLARI ÇIKIYOR

Messi'ye yeni sözleşme veremeyen, Griezmann'ı Atletico Madrid'e gönderen Barcelona, yeni transferlerine lisans çıkarabilmek için de mevcut kadrodaki oyunculardan maaş indirimi talep etti. Gerard Pique, Busquets, Jordi Alba gibi deneyimli isimlerin maaşlarında indirime gitmeleriyle Memphis Depay, Aguero, Luuk de Jong gibi yeni transferlere bütçe açılmış oldu ve lisansları çıkarıldı.

EMERSON ROYAL 2 AY SONRA GÖNDERİLDİ

Barcelona'daki mali kriz öylesine derin ki, transfer dönemi başında Real Betis'ten 14 milyon Euro karşılığında transfer edilen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal, transferin son gününde 25 milyon Euro'ya Tottenham'a gönderildi.