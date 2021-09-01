Son Dakika: Transfere görülmemiş engel! Fenerbahçe de istiyordu...

Spor Arena Dış Haberler - Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, ismi Lazio ile anılan Filip Kostic'in transferi konusunda görülmemiş bir yola başvurarak transferin gerçekleşmesine engelledi.

Di Marzio'nun haberine göre; Alman temsilcisi, Filip Kostic ile ilgilenen Lazio'dan resmi teklif almamak için İtalyan kulübüne kasten yanlış e-mail adresi verdi. Uzun süredir takımdan ayrılmak isteyen ve Lazio hayalleri kuran 28 yaşındaki futbolcu, günlerce kendisine teklif gelmediğini sandı.

MENAJERİ FARK ETTİ, EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİ GÖSTERDİ

Eintracht Frankfurt'un görülmemiş oyununu geç de olsa fark eden isim Filip Kostic'in menajeri Fali Ramadani oldu. Alman temsilcisinin, "Lazio'dan Filip Kostic için gelen bir teklif yok" beyanına inanmayan Fali Ramadani, kısa bir araştırmanın ardından gerçeğe ulaştı.

Konuyla ilgili Lazio cephesiyle görüşen ve Eintracht Frankfurt'a gönderilen teklif mailinin ekran görüntüsünü alan Fali Ramadani, belgeleri oyuncusuna gösterdi. Kulübünün oyununu fark eden Filip Kostic, transferin son gününde imza ihtimalinin kalmamasının ardından bir kez daha antrenmanlara çıkmayı reddetti.

LAZIO İÇİN ANTRENMANLARI BOYKOT ETMİŞTİ

Eintracht Frankfurt forması giyen Filip Kostic, 27 Ağustos tarihinde yapılan son antrenmanı boykot ederek katılmamıştı. Bir süredir Lazio'ya transfer olmak isteyen Kostic, kulübünün 30 Milyon Euro'luk bonservis ısrarı sebebiyle İtalyan temsilcisine imza atma ihtimalinin zayıfladığını düşünmüştü.

İtalyan basını, Lazio'nun bonservis bedeli konusunda bu seviyelere çıkamadığı için transferin gerçekleşmeyeceğini yazmıştı.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan sol kanat bek Filip Kostic'i kiralamak için resmi teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Bu transferle oyuncunun temsilcilerinden Mirsad Türkcan'ın ilgilendiği iddia edilmişti.