Son dakika transfer sürprizi! Lionel Messi'nin Barcelona'dan gideceği takımı açıkladılar...

Spor Arena Dış Haber | İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Lionel Messi'nin Barcelona kariyeri sona gelmiş olabilir.

Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde gidebileceği 5 takım değerlendirildi. La Gazetta'ya göre Messi, Barcelona'dan ayrılmaya karar verirse Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Juventus ve Inter, yıldız futbolcuya transfer teklifi yapacak.

Lionel Messi'nin gideceği takımdan yıllık 50 ila 85 milyon euro arası bir maaş alması ön görülüyor.

FAVORİ MANCHESTER CITY ANCAK...

Arjantinli süperstarın Juventus'a gitmesi halinde Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma ihtimali ise heyecan yarattı. İngiliz Daily Mail gazetesine göre ise Messi'yi transfer etmeye en yakın takım Manchester City...

ABIDAL'E CEVAP VERDİ, OLAY OLDU

Abidal'ın verdiği bir röportajda eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle ilgili olarak "Bir çok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu." şeklindeki sözlerine Messi'den tepki gelmişti. Arjantinli yıldız, alışık olunmadık bir şekilde sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri paylaşmıştı;

"Dürüst olmak gerekirse bu tip şeyler yapmak hoşuma gitmiyor ama herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor."





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