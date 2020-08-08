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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor'dan Rosenborglu Anders Trondsen ve Plaza Castillo için KAP bildirimi!
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Haber Giriş: 08.08.2020 - 21:51,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor'dan Rosenborglu Anders Trondsen ve Plaza Castillo için KAP bildirimi!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor'dan Rosenborglu Anders Trondsen ve Plaza Castillo için KAP bildirimi!
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Trabzonspor, Rosenborg’dan Anders Trondsen ve Real Valladolid forması giyen Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Norveç'in Rosenborg takımında forma giyen Anders Trondsen ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Norveç'in Rosenborg Kulübünün profesyonel oyuncusu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bordo mavililer ayrıca Real Valladolid forması giyen Stiven Ricardo Plaza Castillo için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

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