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Haber Giriş: 17.07.2020 - 12:46,Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor, Mehmet Özcan'ı bitirmeye çok yakın

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Trabzonspor, birçok kulübün peşinde olduğu Eskişehirspor’un yıldızı Mehmet Özcan'ı kadroya katmaya çok yakın. Trabzonspor, Es Es’li yöneticilerle prensip anlaşmasına vardı. 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonucunda taraflar söz kesti.

Bordo-Mavililer, birçok kulübün peşinde olduğu Eskişehirspor’un yıldızını kadroya katmaya çok yakın.

Trabzonspor, Es Es’li yöneticilerle prensip anlaşmasına vardı. 21 yaşındaki defansif orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmeler sonucunda taraflar söz kesti.

1. Lig’den düşen Eskişehir ile Süper Lig’de sezon sona erdikten sonra son kez masaya oturulması ve transferin resmen noktalanması bekleniyor.

Mehmet, bu sezon ligde 30 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. (Fanatik)

 

Son Dakika Transfer Haberleri | Trabzonspor, Mehmet Özcanı bitirmeye çok yakın

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